Kareem gratuliert James knackt Punkte-Bestmarke in der NBA

Damit dürfte auch die Debatte, ob James oder Michael Jordan der beste Basketballer der Geschichte ist, mal wieder an Fahrt aufnehmen. Deutschlands abgetretener Star Dirk Nowitzki sagte dazu bereits an Weihnachten: „Ich sage immer, Michael Jordan ist der Größte aller Zeiten, aber wenn James in der ewigen Scoringliste an Kareem Abdul-Jabbar vorbeizieht, gehen mir irgendwie die Argumente für Michael aus.“