NBA-Play-offs : LeBron James führt Lakers ins erste Conference-Finale seit zehn Jahren

Orlando LeBron James hat einen Teil seiner Mission erfüllt und die Los Angeles Lakers zurück ins Play-off-Halbfinale geführt. Erstmals seit zehn Jahren sind die Kalifornier in der NBA wieder so weit gekommen, nun winkt ein Stadtduell gegen die Clippers.

"Das ist der Grund, warum ich Teil dieser Franchise werden wollte, um sie dorthin zurückzubringen, wo sie hingehört. Und das ist der Kampf um den Titel", betonte James. Durch ein 119:96 gegen die Houston Rockets gewannen die Lakers in Orlando/Florida die Serie nach der Enttäuschung in Spiel eins (97:112) letztlich souverän 4:1, James war mit 29 Punkten, elf Rebounds und sieben Assists einmal mal der Wegbereiter.

James sollte den Glanz zurückbringen, nach einem stottrigen Start läuft es. Hatte der Klub in der vergangenen Saison, der ersten mit dem dreimaligen NBA-Champion, noch zum sechsten Mal in Serie die Play-offs verpasst, ist diesmal wirklich alles drin.

"Wir spielen zur richtigen Zeit guten Basketball", sagte James. Er nimmt seine Aufgabe an, mit allem was er hat, er kennt seine Mission. "Ich weiß, was mein Name mit sich bringt, wenn ich zu einer Franchise gehe. Und ich übernehme diese Verantwortung", erklärte der 35-Jährige: "Es ist eine Ehre für mich, die Farben Lila und Gold zu tragen und zu versuchen, dieses Erbe fortzuführen."