NBA: LeBron James führt die Cleveland Cavaliers erneut ins Finale

Play-offs in der NBA : "King" James führt Cleveland erneut ins Finale

LeBron James spielt mit den Cleveland Cavaliers erneut um den Titel. Foto: AFP/Maddie Meyer

Ein wieder überragender LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erneut in die Finalserie geführt. Für James ist es das achte Endspiel in Folge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Getragen von "King" James gewann der Meister von 2016 nach einem 2:3-Rückstand das entscheidende siebte Spiel der Halbfinalserie bei den Boston Celtics mit 87:79 und trifft in seiner vierten Finalserie nacheinander auf die Houston Rockets oder Titelverteidiger Golden State Warriors. Das entscheidende siebte Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften findet in der Nacht zum Dienstag statt.

James erzwang in seinem 100. Spiel in dieser Saison mit 35 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists den entscheidenden vierten Sieg. Für den 33 Jahre alten Ausnahmespieler ist es der sechste Erfolg nacheinander in einem siebten Spiel - er bescherte ihm zugleich die achte Finalteilnahme nacheinander. Von 2011 bis 2014 hatte er die entscheidende Serie mit Miami Heat erreicht, seit 2015 mit den Cavs. Den Titel gewann er 2012, 2013 und 2016.

"Er ist unglaublich", sagte Bostons Cheftrainer Brad Stevens über James, der die gesamten 48 Spielminuten auf dem Parkett stand. "Am Ende meiner Karriere kann keiner behaupten, dass ich nicht alles gegeben hätte", sagte der "King".

(SID)