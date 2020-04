Verunglückte Basketball-Legende : Kobe Bryant posthum in Hall of Fame aufgenommen

Kobe Bryant posthum in Hall of Fame aufgenommen

Köln Gut zehn Wochen nach seinem tödlichen Helikopterabsturz ist der fünfmalige NBA-Champion Kobe Bryant in die Basketball Hall of Fame aufgenommen worden. Neben Bryant wurden noch weitere Spieler berufen.

"Er war einer der Größten, die jemals das Parkett betreten haben", hieß es am Samstag in der offiziellen Begründung über die Klubikone der Los Angeles Lakers. Die Aufnahmezeremonie ist derzeit für den 29. August im Hauptquartier der Ruhmeshalle in Springfield/Massachusetts vorgesehen.