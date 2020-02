Verunglückter Basketball-Star : Kobe Bryant für Hall of Fame vorgeschlagen

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AFP 13 Bilder Das Leben des Kobe Bryant.

New York Der Ende Januar bei einem Helikopterabsturz verunglückte Kobe Bryant soll in die Basketball Hall of Fame aufgenommen werden. Die Basketball-Legende ist zusammen mit weiteren Stars für die Ruhmeshalle vorgeschlagen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gut drei Wochen nach seinem tödlichen Helikopterabsturz ist der fünfmalige NBA-Champion Kobe Bryant wie erwartet für die Aufnahme in die Basketball Hall of Fame vorgeschlagen worden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Klubikone der Los Angeles Lakers am 29. August posthum in die Ruhmeshalle in Springfield/Massachusetts einziehen wird.

Die Bekanntgabe der Entscheidung ist für den 4. April beim Final Four der US-Collegeliga NCAA vorgesehen. Für die Aufnahme müssen 18 von 24 Mitgliedern eines Komitees stimmen. Die Nominierung kann frühestens drei Jahre nach dem Karriereende erfolgen, Bryant hatte nach der Saison 2015/16 aufgehört.

Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN 37 Bilder Los Angeles Lakers nehmen Abschied von Kobe Bryant.

Neben dem 18-maligen Allstar Bryant (41), der gemeinsam mit seiner Tochter Gianna (13) tödlich verunglückte, wurden weitere große Namen vorgeschlagen. Etwa Tim Duncan, fünfmal Meister mit den San Antonio Spurs, Kevin Garnett und Tamika Catchings, die mit den USA viermal Olympiasiegerin wurde.

(rent/sid)