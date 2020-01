Legendärer NBA-Superstar : Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz umgekommen

Los Angeles/Köln Die Sportwelt steht unter Schock: Die Basketball-Legende Kobe Bryant ist am Sonntagabend bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen.

Die Sportwelt trauert um einen der besten Basketballer der Geschichte: Die NBA-Legende Kobe Bryant ist tot. Der US-Amerikaner kam am Sonntag im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Der fünfmalige NBA-Champion gehörte zu den fünf Todesopfern in der Nähe von Los Angeles, die kalifornische Stadt Calabasas bestätigte via Twitter entsprechende US-Medienberichte. Bryant hatte mit seiner Ehefrau Vanessa vier Kinder.