Legendärer NBA-Superstar : Kobe Bryant angeblich bei Hubschrauber-Absturz umgekommen

Los Angeles Der ehemalige Basketball-Superstar Kobe Bryant soll laut US-Medienberichten bei einem Hubschrauberabsturz in den USA tödlich verunglückt sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Den Berichten zufolge soll Bryant mit mindestens drei weiteren Personen an Bord eines Helikopters gewesen sein, der am Sonntagmorgen bei nebligem Wetter in den Bergen von Calabasas (Kalifornien) abgestürzt und in Flammen aufgegangen ist. Insgesamt sollen bei dem Unglück fünf Menschen ums Leben gekommen sein. Laut Los Angeles Times soll ein Buschfeuer den Absturz verursacht haben. „TMZ“ berichtet von Augenzeugen, die angeblich kurz vor dem Absturz das Stottern des Motors gehört haben.