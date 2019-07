Durant nach New York : Das nächste Super-Team der NBA ist in Brooklyn

Oakland Basketball-Superstar Kevin Durant verlässt die Golden State Warriors und schließt sich den Brooklyn Nets an. Ein weiterer Superstar wird wohl folgen.

Paukenschlag bei der Eröffnung des Transferfensters in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA: Superstar Kevin Durant verlässt die Golden State Warriors und wechselt zu den Brooklyn Nets. Das gab der 30-Jährige in der Nacht zu Montag bekannt. Durant, der drei Jahre für die Warriors spielte, soll in New York in vier Jahren 164 Millionen Dollar (145 Millionen Euro) verdienen.