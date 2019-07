NBA : Meister Leonard geht zu den Clippers - auch George kommt

Los Angeles Die Los Angeles Clippers haben gute Karten, in der kommenden Saison um die Krone der Western Conference der NBA zu spielen. Zwei absolute Hochkaräter schließen sich der Franchise an.

NBA-Superstar Kawhi Leonard (28) verlässt die Toronto Raptors nach dem historischen Titelgewinn in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und schließt sich den Los Angeles Clippers an. Außerdem haben sich die Kalifornier in Paul George von Oklahoma City Thunder einen weiteren Hochkaräter gesichert. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.