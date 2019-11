NBA : Harden mit 49 Punkten bei Houston-Sieg

Köln Die Dallas Mavericks sind in der NBA zurück in der Spur. Gegen Meister Toronto Raptors feiern die Texaner einen 110:102-Erfolg. James Harden führt die Rockets mit 49 Punkten zum Sieg.

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Sieg gegen den Meister Toronto Raptors gefeiert. Kleber erzielte beim 110:102 der Mavs zehn Punkte und holte sechs Rebounds. Die Mavericks sind im Westen Siebter.

Zwölf Zähler mehr erreichte sogar James Harden beim 125:105 der Houston Rockets bei den Minnesota Timberwolves. Der siebenmalige All-Star erzielte 49 Punkte und damit zum dritten Mal in Folge mehr als 40 Punkte in einem Spiel. Dabei unternahm Harden 41 Wurfversuche, die meisten in seiner bisherigen Karriere. Isaiah Hartenstein stand über 30 Minuten auf dem Parkett, sammelte sechs Punkte und herausragende 16 Rebounds - ein neuer Karrierebestwert für den 21-jährigen Deutschen.