Basketball in der NBA : Meilenstein für James Harden - Pleite für Schröder und OKC

Basketball in der NBA

Houston James Harden von den Houston Rockets hat beim Sieg gegen die Minnesota Timberwolves einen Meilenstein erreicht und seinen 20.000. Karrierepunkt erzielt. Schlechter lief es für Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder.

Als 45. Spieler der NBA-Geschichte hat Superstar James Harden seinen 20 000. Punkt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geworfen. Der 30-Jährige erzielte beim 139:109 (57:41)-Sieg der Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves am Samstagabend (Ortszeit) 32 Punkte sowie zwölf Rebounds und acht Assists. Großen Anteil am Sieg hatte der stark aufspielende deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein, der 17 Punkte und 15 Rebounds beisteuerte.