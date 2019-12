NBA : Bonga und Washington gewinnen ohne Wagner in New York

Isaac Bonga geht zum Korb. Foto: AP/Matt Slocum

New York Die Washington Wizards haben ohne Basketballer Moritz Wagner in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt drei Niederlagen in Serie einen Sieg gefeiert. Derweil ist die Erfolgsserie der Toronto Raptors gerissen.

Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte am Montag (Ortszeit) die New York Knicks 121:115 (63:64). Der 20 Jahre alte Isaac Bonga erzielte vier Punkte beim Auswärtserfolg der Wizards. Wagner fehlt seinem Team weiterhin aufgrund einer Verletzung. Für Washington war es der neunte Sieg im 29. Saisonspiel.

Die Houston Rockets konnten sich bei den Sacramento Kings mit 113:104 (65:57) durchsetzen. James Harden führte die Rockets mit 34 Punkten zum vierten Sieg in Serie. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein kam bei den Texanern nicht zum Einsatz.

Der Australier Ben Simmons verbuchte ein Triple-Double beim 125:109 (60:52) seiner Philadelphia 76ers gegen die Detroit Pistons. Der 23-Jährige verteilte 17 Assists, erzielte 16 Punkte und holte 13 Rebounds beim Auswärtssieg der Sixers.

Die Erfolgsserie von Meister Toronto Raptors indes ist zwei Tage nach dem Kraftakt gegen die Dallas Mavericks beendet. Bei den Indiana Pacers verlor der erste kanadische NBA-Champion der Geschichte mit 115:120 nach Verlängerung und kassierte damit nach fünf Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Am Samstag hatte Toronto einen 30-Punkte-Rückstand im letzten Viertel gegen Dallas noch gedreht.

Aaron Holiday war mit zwei Dreiern in der Verlängerung der Matchwinner der Pacers. Je 24 Punkte erzielten T.J. Warren und Myles Turner. Bester Werfer der Toronto Raptors war Kyle Lowry mit 30 Punkten.

(ako/dpa/sid)