„Brauche ein Erholungsbier“ Historischer Doncic überflügelt Nowitzki

„Sowas habe ich noch nie gesehen“, schrieb etwa Mark Cuban bei Twitter, dabei hat der Mavs-Klubboss gerade in der Nowitzki-Ära so einiges aus nächster Nähe bewundern dürfen. Der frühere NBA-Star Pau Gasol fand den Auftritt des Ausnahmekönners Doncic „surreal“, Kevin Garnett blickte in die Zukunft: „Es wird eine zweite Statue in Dallas geben“, so der Hall-of-Famer.