NBA: Golden State Warriors verlieren erstmals seit 2016 wieder ein Play-off-Heimspiel

Conference-Finals in der NBA

Oakland Die Houston Rockets haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Texaner gewannen das vierte Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors knapp 95:92 (53:46).

Houston gelang damit in Spiel vier der Best-of-Seven-Serie der Ausgleich zum 2:2. Spiel fünf findet in der Nacht auf Freitag (03.00 Uhr/DAZN) in Houston statt.