NBA-Finals-MVP Nikola Jokic - Der Anti-Star und Pferdeflüsterer

So spricht, wer gerade mehr oder weniger wahllos Mitarbeiter des Monats einer Firma geworden ist, die, sagen wir, Traktorenteile oder Tiefkühltorten produziert. Aber eben auch der neueste Empfänger der beiden begehrtesten Trophäen im Basketball, für den NBA-Champion sowie den wertvollsten Spieler der Finalserie. Legenden wie Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant und LeBron James hatten – vor oder nach Urschreien – andere, ungleich markigere Worte gefunden. Und Dirk Nowitzki 2011 erst mal gar keine; er war direkt nach der Schlusssirene von Emotionen übermannt in die Umkleidekabine geflüchtet und hatte dort seinen Tränen freien Lauf gelassen. Die Feierlichkeiten genoss er dann aber umso mehr, erst in Dallas und dann in seiner Heimatstadt Würzburg, wo er übernächtigt, heiser und sagenhaft schief, aber herzergreifend vor mehr als 10.000 Fans „We are the Champions“ sang.