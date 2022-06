Jayson Tatum (Boston Celtics)

Vor dem entscheidenden siebten Halbfinale gegen Miami schickte der 24-Jährige eine Textnachricht an Kobe Bryant. „I got you today“, frei übersetzt: „habe dich dabei“, schrieb Tatum und wusste, dass er nie eine Antwort bekommen würde. Dann lief er mit einem Schweißband in den Farben der L.A. Lakers auf, das die Nummer der verstorbenen Legende zierte, führte Boston mit 26 Punkten, zehn Rebounds sowie sechs Assists in die Finals und räumte die erstmals vergebene Trophäe für den MVP der Eastern-Conference-Finals ab. Bryant war für den Ausnahmespieler, Nummer drei im NBA-Draft 2017, ein Freund, ein Mentor, ein Idol. Auch Olympiasieger Tatum ist eine Scoring-Maschine und ein, wenn nicht sogar DER Schlüsselspieler der Celtics. Schnitt in den Play-offs: 27,0 Punkte, 6,7 Rebounds, 5,9 Assists