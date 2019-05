Die Kanada-Show geht weiter : Toronto gewinnt Auftaktspiel im NBA-Finale gegen Golden State

Torontos Topscorer in Spiel eins, Pascal Siakam, legt den Ball in den Korb. Foto: AP/Frank Gunn

Toronto Die Toronto Raptors haben ihren Heimvorteil im ersten Spiel der NBA-Finals genutzt. Die Kanadier, die zum ersten Mal überhaupt im Finale stehen, schlugen die favorisierten Golden State Warriors.

Die Toronto Raptors um Basketball-Star Kawhi Leonard haben im Finale der nordamerikanischen NBA einen Auftakterfolg gefeiert. Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das erste Spiel der diesjährigen Finalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 118:109 (59:49). Das zweite Spiel in der Best-of-Seven-Serie wird am Sonntag ebenfalls in der kanadischen Metropole ausgetragen.