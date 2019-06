NBA-Finals 2019 : Golden State schlägt zurück

Toronto Golden State hat sich im Finale der NBA mit einem Auswärtssieg zurückgemeldet. Der Warriors gewannen das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie bei den Toronto Raptors. Die Verletzungssorgen der Kalifornier sind aber größer geworden.

NBA-Champion Golden State Warriors hat nach dem missglückten Final-Auftakt in meisterlicher Manier zurückgeschlagen. Die Mannschaft um die Superstars Stephen Curry und Klay Thompson feierte im zweiten Spiel der Serie best of seven beim Hauptrundenprimus Toronto Raptors einen 109:104-Erfolg und glich damit zum 1:1 aus. Spiel eins hatten die Kanadier bei der Finalpremiere eines kanadischen Teams 118:109 für sich entschieden.