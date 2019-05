NBA-Finals gegen Toronto : Durant fehlt den Warriors zum Auftakt

Toronto Golden State trifft im NBA-Finale auf die Toronto Raptors. Zum Auftakt der Finalserie steht Kevin Durant den Warriors mit Sicherheit nicht zur Verfügung.

NBA-Champion Golden State Warriors muss zum Auftakt der Finalserie gegen die Toronto Raptors weiter auf Basketball-Star Kevin Durant verzichten. Dies teilte sein Trainer Steve Kerr mit. „Kevin wird das erste Spiel nicht spielen. Wir werden sehen, wie es von da an weitergeht. Dass zwischen den Final-Spielen so viele Tage Pause liegen, sollte uns helfen, wir werden sehen“, sagte Kerr über seinen an der Wade verletzten Profi. Am Freitag (3.00 Uhr/MESZ/DAZN) findet das erste Spiel der Finalserie in Toronto statt. Durant war in den vergangenen beiden Jahren zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt worden.