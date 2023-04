Absichtliche Niederlage? NBA ermittelt nach Verpassen der Play-offs gegen Dallas Mavericks

Das Verpassen der Playoffs hat für die Dallas Mavericks ein Nachspiel. Die Basketball-Liga NBA teilte am Samstag (Ortszeit) mit, dass sie die Umstände der 112:115-Niederlage der Mavericks gegen die Chicago Bulls am Tag zuvor untersuchen werde. Liga-Sprecher Mike Bass spricht in einer Mitteilung von einer „Untersuchung der Fakten und Umstände im Zusammenhang mit den Kaderentscheidungen und dem Spielverhalten der Dallas Mavericks“ bei dem Spiel gegen Chicago, „einschließlich der Beweggründe für diese Aktionen“.