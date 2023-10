Durant, Schröder, Lillard Das sind die Top-Transfers der neuen NBA-Saison

Jordan Poole (Von den Golden State Warriors zu den Washington Wizards)

Art des Transfers: Trade

Nach dem Disput mit Teamkollege und Führungsspieler Draymond Green war sein Ansehen in der Mannschaft der Warriors stark beschädigt. Folglich kam er im Austausch mit Chris Paul in die Hauptstadt der USA. Poole gehört zu den spannendsten jungen Spielern in der NBA. So legte er in der letzten Saison durchschnittlich 20 Punkte auf. Das Team aus Washington D.C. befindet sich momentan in einem Neuaufbau und Poole soll gemeinsam mit Teamkollegen Kyle Kuzma im Mittelpunkt von diesem stehen.