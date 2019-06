NBA-Draft : Williamson als Nummer-1-Pick zu den Pelicans

Zion Williamson (r) steht mit NBA-Commissioner Adam Silver auf der Bühne, nachdem er von den New Orleans Pelicans während des NBA-Drafts als erster ausgewählt wurde. Foto: dpa/Julio Cortez

New York Zion Williamson wird im NBA-Draft erwartungsgemäß an erster Position ausgewählt. Insgesamt 60 neue Spieler kommen in die Liga. Der Deutsche Joshua Obiesie wird nicht gedraftet.

Der deutsche Basketball-Profi Joshua Obiesie ist beim Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA leer ausgegangen. Der 19-Jährige von Bundesligist s.Oliver Würzburg wurde bei der Talenteziehung in New York nicht ausgewählt. Der Traum von einer NBA-Karriere verwirklicht sich damit für den einzigen diesjährigen Kandidaten aus Deutschland vorerst nicht.

Als erster Pick wurde wie erwartet Zion Williamson ausgewählt. Das 18 Jahre alte Supertalent wird in der kommenden Saison für die New Orleans Pelicans auflaufen. „Als kleines Kind sagst du, dass du in der NBA spielen willst. Die Leute sagen dir allerdings, dass du dir einen Ausweichplan zurechtlegen solltest, da die Chance es zu schaffen sehr gering ist“, sagte Williamson. „Nun als erster Spieler ausgewählt worden zu sein: Ich hätte das nie für möglich gehalten.“ Der Foward, der für das College-Team von Duke in der vergangenen Serie 22,6 Punkte im Schnitt erzielt hatte, dankte bei dem Event im Barclays Center in Brooklyn seiner Mutter: "Ohne sie wäre ich nicht hier. Sie hat ihre Träume für meinen beiseite gelegt." Laut US-Medienberichten könnte Williamsons erster Vertrag in New Orleans mit bis zu 45 Millionen Dollar dotiert sein.

An zweiter Stelle des Draft sicherten sich die Memphis Grizzlies Ja Morant. Die New York Knicks wählten an dritter Position Williamsons Teamkollegen RJ Barrett.

Obiesie gehörte dagegen nicht zu den insgesamt 60 Auserwählten. Im Vorjahr waren die Deutschen Moritz Wagner (Nr. 25) und Isaac Bonga (Nr. 39.) von den Los Angeles Lakers ausgewählt worden.

"Ich habe ein gutes Gefühl, das Feedback war durchweg positiv", hatte Obiesie, der von Experten als Kandidat für die zweite Runde (Nummern 30 bis 60) gehandelt worden war, noch vor dem Draft bei Spox gesagt. Der Youngster spielt seit November in Würzburg und erzielte in elf Ligaspielen im Schnitt 5,6 Punkte. Im FIBA Europe Cup kam der Linkshänder in neun Begegnungen auf durchschnittlich 8,6 Zähler. Im Februar war der 1,98 m große Guard von Bundestrainer Henrik Rödl für die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel (77:81) und Griechenland (63:69) nominiert worden, kam aber nicht zum Einsatz.

(sid/old)