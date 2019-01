Niederlage für die Mavericks: Nowitzki in Boston mit Standing Ovations gefeiert

Nowitzki in Boston mit Standing Ovations gefeiert

Boston Es war nicht sein Abend: Dirk Nowitzki blieb bei der 93:114-Niederlage der Dallas Mavericks bei den Boston Celtics ohne Korberfolg. Dabei taten die Fans der Celtics alles für ein Erfolgserlebnis für den deutschen Superstar.

Mit den mächtigen Füßen im Eisbad und gesenktem Kopf hockte Dirk Nowitzki in der Gästekabine des Bostoner TD Gardens. Seine Nullnummer bei der 93:114-Pleite der Dallas Mavericks gegen die Celtics ließ den in die Jahre gekommenen NBA-Superstar zerknirscht zurück. "Das war leider nicht mein Abend. Ich hatte überhaupt kein Gefühl. Das war bizarr", sagte "Dirkules" bei ESPN.

Zehn Würfe hatte der 40-Jährige in seinen 16 Minuten auf dem Parkett versucht, alle gingen daneben. Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen ging "Big D" bei einem Einsatz leer aus - ein ungewohntes Gefühl für den Würzburger auf der Zielgeraden seiner so erfolgreichen Karriere. In den vergangenen 15 Spielzeiten war ihm das nie passiert.