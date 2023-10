Basketball im Free-TV ProSieben sichert sich die Übertragungsrechte für die NBA

Die stärkste Basketball-Liga der Welt mit vier deutschen Weltmeistern wird in der kommenden Saison im Free-TV übertragen. Die Privatsender ProSieben und ProSieben Maxx zeigen in der am 24. Oktober beginnenden Spielzeit der nordamerikanischen NBA über 50 Partien, hinzu kommen weitere Begegnungen in den Play-offs. Dies gab die Seven.One Entertainment Group am Dienstag bekannt.