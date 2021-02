NBA spricht Machtwort : Dallas Mavericks spielen die US-Hymne wieder ab

Dallas Die Dallas Mavericks mussten zurückrudern, vor dem Spiel gegen die Atlanta Hawks lief die US-Nationalhymne nach einem NBA-Machtwort wieder in ihrer Halle. Klubboss Mark Cuban zeigte Verständnis, ganz glücklich ist er nicht.

Auf dem riesigen Videowürfel wehte eine animierte US-Flagge, aus der Boxenanlage im American Airlines Center ertönte die Nationalhymne, während Spieler und Zuschauer schweigend standen - so wie früher. Die Stummschaltung von "The Star-Spangled Banner" bei den Dallas Mavericks, initiiert von Klubboss Mark Cuban, ist vom Tisch. Die NBA hat ein Machtwort gesprochen und die Revolution im Keim erstickt.

"Wir haben immer die Leidenschaft respektiert, die die Menschen für die Hymne und unser Land haben", wurde Cuban vor dem Spiel gegen die Atlanta Hawks in einem NBA-Statement zitiert. Darin wurde auch klargestellt, dass alle Klubs getreu der Ligapolitik die Hymne laufen lassen werden, weil ja schließlich die Fans "wieder in die Hallen zurückkehren".

Bislang waren wegen Corona keine oder nur wenige Zuschauer zugelassen. Auch deshalb blieb es weitgehend unbemerkt, dass Dallas den Stecker gezogen hatte. Am Dienstag (Ortszeit) durften bei den Mavs erstmals wieder Fans in die Halle, gegen Atlanta waren 1000 da. Die NBA reagierte, um größere Diskussionen zu verhindern.

Cuban wird nicht so einfach klein beigeben. Er will zeigen, dass im Land etwas nicht stimmt, dass es weiter Rassismus und Ungleichbehandlung gibt. "Wir hören auch die lauten Stimmen derer, die das Gefühl haben, dass die Hymne sie nicht repräsentiert", betonte der Milliardär in der NBA-Mitteilung. Diese müssten aber "respektiert und gehört werden". Die Menschen sollten in der Debatte "künftig dieselbe Leidenschaft und Energie einsetzen, um denen zuzuhören, die anders fühlen als sie".