NBA: Detroit Pistons feuern Coach - New York Knicks haben neuen Trainer

Nach dem Verfehlen der Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich die Detroit Pistons von Head Coach Stan Van Gundy getrennt.

Van Gundy stand vier Jahre lang in der sportlichen Verantwortung beim früheren Meister. Der Einzug in die Play-offs gelang unter dem US-Amerikaner nur in der Saison 2015/2016, damals war jedoch nach vier Niederlagen gegen die Cleveland Cavaliers bereits in der ersten Runde Schluss. Die diesjährige reguläre Saison beendete Detroit, das während des Spieljahrs den fünfmaligen Allstar Blake Griffin verpflichtet hatte, lediglich auf Rang neun der Eastern Conference.