Während NBA-Finalturnier : Schröder wird zum zweiten Mal Vater

Foto: dpa/Sue Ogrocki 15 Bilder Das ist Dennis Schröder

Oklahoma City Die NBA-Saison soll am 30. Juni mit einem Turnier in Disney World fortgesetzt werden. Dennis Schröder freut sich auf den Restart, steht aber vor einer besonderen Herausforderung. Der 26-Jährige und seine Frau Ellen erwarten ihr zweites Kind.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder freut sich auf die Fortsetzung der NBA-Saison, steht aber aus familiären Gründen beim geplanten Turnier in Disney World vor einer besonderen Herausforderung. Seine Frau Ellen erwarte in sechs Wochen das zweite gemeinsame Kind, berichtete der 26 Jahre alte Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder am Freitagabend bei Magentasport. „Ich will bei der Geburt dabei sein. Ich muss schauen, wie ich das koordinieren kann, aber die Organisation ist klasse und wird eine Lösung finden.“

Die NBA und die Spielergewerkschaft hatten am Freitag mitgeteilt, dass sie sich auf eine gemeinsame Übereinkunft verständigt haben, in der unter anderem ein strenges Hygieneprotokoll für das Turnier festgelegt ist. Für alle 22 Teams, die in Florida antreten werden, sind die Tests verpflichtend. Die ersten Spiele sollen am 30. Juli stattfinden. Die Teams werden zwischen dem 7. und dem 9. Juli in Orlando erwartet. Durch die Vereinbarung zwischen Liga und Gewerkschaft steht den Plänen für den Saisonstart nun offiziell nichts mehr im Weg.

"Wir haben mit der Gewerkschaft zusammengearbeitet, um einen Restartplan zu entwerfen, der die Gesundheit und die Sicherheit priorisiert, fairen Wettbewerb garantiert und eine Plattform bietet, um auf die soziale Ungerechtigkeit hinzuweisen", sagte NBA-Commissioner Adam Silver. "Es ist total aufregend, endlich offiziell den Restart der Saison anzukündigen", ergänzte NBPA-Geschäftsführerin Michele Roberts.

Die Teams bestreiten in Orlando jeweils noch acht Partien der regulären Spielzeit, um die Play-off-Setzliste auszuspielen. Nach Abschluss der regulären Saison starten die 16 besten Teams in die Play-offs. Ab der ersten Runde bis zu den Finals werden alle Play-off-Serien im traditionellen Best-of-seven-Modus gespielt. Der Spielplan sollte noch am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht werden. Die Partien finden in drei Austragungsstätten des ESPN Wide World of Sports Complex statt, der Arena, dem Field House und dem Athletic Center.

(dpa/old)