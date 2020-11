Von OKC zum NBA-Champion : Dennis Schröder wechselt zu Los Angeles Lakers

Los Angeles Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat einen neuen Klub. Der 27-Jährige wechselt von den Oklahoma City Thunder zu den Los Angeles Lakers. Beim Titelverteidiger der NBA ist er zukünftig Teamkollege von Superstar LeBron James.

Der Wechsel von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zum NBA-Champion Los Angeles Lakers und Superstar LeBron James ist offiziell. Den seit Wochenbeginn erwarteten Transfer gab der Titelverteidiger am Mittwochabend (Ortszeit) nach dem Ende des Drafts bekannt. „Willkommen in Los Angeles , Dennis Schröder “, twitterte der Glamour-Club der stärksten Basketball-Liga der Welt. Der 27-Jährige kommt von den Oklahoma City Thunder, die sich von den Lakers im Gegenzug die Transferrechte an Danny Green sicherten und den Zugriff auf das Auswahlrecht an Position 28 der Talentevergabe. Jaden McDaniels, den die Lakers auswählten, spielt daher zukünftig für das Team aus Oklahoma, für das Schröder in den vergangenen zwei Jahren spielte.

Für den in der NBA sehr respektierten 27-Jährigen ist es der dritte Club seit seinem Debüt für die Atlanta Hawks 2013. Nach fünf Jahren in Georgia ging er zu den Thunder, war fortan kein Startspieler mehr, lernte aber viel von Chris Paul und verbesserte seine Werte in allen Bereichen. In Oklahoma besaß Schröder, der seit dieser Saison in Deutschland alleiniger Besitzer des Bundesligisten Löwen Braunschweig ist, noch einen Vertrag bis 2021, der ihm ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) garantiert hat. Das übernehmen die Lakers und wollen ihm dem Vernehmen nach im Anschluss einen großen neuen Vertrag anbieten.