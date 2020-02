30-Punkte-Gala bei Oklahoma-Sieg : Schröder behält in den Schlussminuten die Nerven

Schröder behält in den Schlussminuten die Nerven

Frankfurt Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben in der NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der 26-Jährige steuerte 30 Punkte zum 109:103-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers bei.

Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder zum dritten Sieg nacheinander geführt. In der nordamerikanischen Profiliga NBA kam der 26-Jährige beim 109:103-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers auf 30 Punkte. Dadurch unterstrich er seine derzeit starke Form, in den vergangenen acht Partien erzielte er immer mindestens 20 Punkte. Dabei kam er sieben Mal von der Bank.

In der Schlussminute avancierte Schröder mit sechs Punkten zum Matchwinner. „Er spielt auf einem sehr hohen Niveau und macht wirklich einen guten Job für uns“, lobte ihn sein Trainer Billy Donovan. OKC liegt in der Western Conference mit 31 Siegen und 20 Niederlagen auf Playoff-Kurs.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie verloren die Mavericks um den deutschen Nationalspieler Maxi Kleber mit 107:121 gegen die Memphis Grizzlies. Überragender Akteur auf dem Parkett im American Airlines Center war der Lette Kristaps Porzingis mit 32 Punkten, Kleber stand in der Starting-Five und steuerte in fast 32 Minuten zehn Punkte und sechs Rebounds bei. Jungstar Luka Doncic fehlte weiterhin verletzt.