NBA : Schröder kaum zu stoppen bei OKC-Sieg

Oklahoma City Dennis Schröder war gegen die Memphis Grizzlies kaum zu stoppen. Der 26-Jährige erzielte 31 Punkte beim 126:122-Sieg der Oklahoma City Thunder. Daniel Theis gewann das deutsche Duell mit Maxi Kleber.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer starken Leistung zum Sieg geführt. Der 26-Jährige erzielte beim 126:122-Erfolg gegen die Memphis Grizzlies von der Bank kommend 31 Punkte und war damit Topscorer seiner Mannschaft. Dazu gab Schröder sieben Assists, bei allerdings auch sieben Turnovern.

"Wir glauben einfach immer an uns. Wir hatten einen schlechten Start, das sollte nicht passieren. Aber in der zweiten Hälfte hatten wir die nötige Energie", sagte Schröder nach dem Spiel. OKC holte wie bereits beim 109:106 gegen die Chicago Bulls einen Rückstand von über 20 Punkten auf.

In einem deutschen Duell setzte sich derweil Daniel Theis mit den Boston Celtics gegen Maxi Kleber und die Dallas Mavericks 109:103 durch. Sowohl Theis, der zwei Punkte erzielte, als auch Kleber (7) blieben bei der Partie in Dallas in jeweils 21 Minuten Einsatzzeit eher unauffällig. Die Mavericks hatten erneut auf ihren Jungstar Luka Doncic verzichten müssen.