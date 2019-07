Plötzlich wackelte die Erde : Basketballspiel wegen Erdbeben abgebrochen

Las Vegas Im US-Bundesstaat Kalifornien hat es am Freitagabend ein schweres Erdbeben gegeben. Ein Basketballspiel der NBA musste deswegen unterbrochen, ein weiteres abgesagt werden.

Wegen des schweren Erdbebens im Süden Kaliforniens ist das Basketball-Spiel der NBA-Summer-League zwischen den New Orleans Pelicans und New York Knicks am Freitagabend (Ortszeit) abgebrochen worden. Beim Debüt von College-Star Zion Williamson, der beim diesjährigen NBA-Draft im Juli als Erster von den Pelicans gewählt wurde, stoppten die Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen in Las Vegas das Duell 7:53 Minuten vor dem Ende beim Stand von 80:74. Wenig später fiel die Entscheidung, die Partie nicht wieder anzupfeifen, damit gewann New Orleans.