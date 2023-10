Der Kapitän, der Shootingstar und sein Bruder Die deutschen Spieler in der NBA

Franz und Moritz Wagner (22 und 26 Jahre/Orlando Magic)

Trotz einer Knöchelverletzung spielte Franz Wagner eine bockstarke WM - daran will der Berliner bei Orlando Magic anknüpfen. In seinem dritten Jahr wird, auch wenn die Play-offs unwahrscheinlich sind, eine weitere Steigerung erwartet. In den USA bescheinigen ihm die Experten bereits in dieser Saison Allstar-Potenzial. 15,2 und 18,6 Punkte legte der Shootingstar in den vorigen Spielzeiten auf, und der Aufwärtstrend bestätigte sich in den jüngsten Testspielen, in denen Wagner als Scorer auftrumpfte. Bruder Moritz dürfte als Energizer von der Bank kommen, wie er es auch bei der WM tat. Auch er zeigte sich in der Vorbereitung in toller Frühform.