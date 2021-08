Übereinstimmende Medienberichte : Theis vor Wechsel von Chicago nach Houston

Houston Nationalspieler Daniel Theis wechselt in NBA von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht in der NBA vor einem Wechsel zu den Houston Rockets. Der 29 Jahre alte Center habe sich mit dem texanischen Team auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, berichtete ESPN am Dienstag unter Berufung auf dessen Agenten. Theis war in der vergangenen Saison von den Boston Celtics zu den Chicago Bulls geschickt worden, nach der abgelaufenen Spielzeit ist er vertragslos.