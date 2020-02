Boston schlägt OKC : Theis gewinnt deutsches Duell gegen Schröder

Washington Daniel Theis hat das deutsche Duell gegen Dennis Schröder in der NBA gewonnen und die Siegesserie mit seinen Boston Celtics ausgebaut. Bei den Washington Wizards lieferte derweil Moritz Wagner eine hervorragende Leistung ab, zum Sieg reichte es aber nicht.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat mit 19 Punkten und neun Rebounds eine ordentliche Leistung gezeigt. Dennoch unterlagen die Washington Wizards am Sonntagabend (Ortszeit) mit 99:106 den Memphis Grizzlies. In der Tabelle der nordamerikanischen Profiliga NBA liegen die Hauptstädter mit 18 Siegen aus 51 Spielen auf Platz neun in der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Ränge.