Basketball in der NBA : Daniel Theis blockt die Boston Celtics zum Sieg

Basketball in der NBA

Köln Die Celtics besiegen die Atlanta Hawks knapp mit 109:106. Daniel Theis rettet Boston mit zwei Blocks in der Schlussphase den Sieg. Lakers-Star Anthony Davis dreht derweil gegen sein altes Team auf.

Ein starker Daniel Theis hat Rekordmeister Boston Celtics zu einem Pflichtsieg in der Basketball-Profiliga NBA verholfen. Boston gewann am Freitag gegen Ligaschlusslicht Atlanta Hawks knapp mit 109:106 und bleibt mit 24:8 Siegen zweitbestes Team der Eastern Conference hinter den Milwaukee Bucks (31:5).

Der deutsche Nationalspieler Theis blockte in der engen Schlussphase gleich zweimal gegen Hawks-Star Trae Young, darunter den möglicherweise spielentscheidenden Drei-Punkte-Wurf zwei Sekunden vor der Sirene. „Als ich zu ihm switchte, wusste ich, dass er den Dreier nehmen will, um das Spiel zu gewinnen. Beim Zug zum Korb hätte er mich geschlagen, aber ich glaube, er wollte nur den Gamewinner. Darum habe ich nur versucht, den Wurf wegzunehmen und am Ende war ich da und blockte ihn“, wird Theis, der als Center zudem 14 Punkte und sechs Rebounds zum Sieg beisteuerte, bei „Spox“ zitiert.