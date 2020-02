Dallas unterliegt Utah : Hardaway Jr knackt 6000-Punkte-Marke

Köln Ohne Luka Doncic haben die Dallas Mavericks die 22. Niederlage im 54. Saisonspiel kassiert. Beim 119:123 gegen die Utah Jazz knackte Tim Hardaway Jr. die 6000-Punkte-Marke.

Trotz einer starken Aufholjagd haben die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber eine 119:123-Heimniederlage gegen die Utah Jazz kassiert. Im Duell in der nordamerikanischen Profiliga NBA lag Dallas am Montagabend (Ortszeit) zwischenzeitlich mit 23 Punkten in Rückstand. Die Gastgeber kämpften sich im Schlussabschnitt zwar zurück, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.