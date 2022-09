Seit fünf Jahren in Dallas : Mavericks und Kleber einigen sich auf neuen Millionenvertrag

Dallas Die Dallas Mavericks und Maxi Kleber haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der 30 Jahre alte Würzburger wird dafür offenbar fürstlich entlohnt.

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat bei den Dallas Mavericks einen neuen NBA-Vertrag unterschrieben. Das teilte das Team aus Texas am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Details gaben die Mavericks keine bekannt, laut „The Athletic“ einigten sich das ehemalige Team von Dirk Nowitzki und Kleber auf weitere drei Jahre. Kleber soll demnach in dieser Zeit 33 Millionen US-Dollar verdienen. Der 30 Jahre alte Würzburger spielt seit fünf Jahren in Texas und kommt in dieser Zeit auf im Schnitt 7,1 Punkte, 4,8 Rebounds und 1,1 Vorlagen je Partie.