Achtes Triple-Double der Saison : Doncic überragt mit 41 Punkten bei Dallas-Sieg

Köln Luka Doncic hat die Dallas Mavericks in der NBA mit einer weiteren herausragenden Leistung zum sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen geführt. Daniel Theis verlor derweil mit Boston gegen die Philadelphia 76ers.

Jungstar Luka Doncic hat die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurück in die Erfolgsspur geführt. Der 20-Jährige kam beim 122:111 der Texaner bei den Detroit Pistons auf überragende 41 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists und verbuchte damit sein bereits achtes Triple-Double der Saison. Zudem durchbrach der Slowene das zweite Mal in seiner Karriere die 40-Punkte-Marke.