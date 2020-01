NBA : Bonga und Wizards unterliegen Utah

Washington Nationalspieler Isaac Bonga und die Washington Wizards haben in der Basketball-Profiliga NBA die Siegesserie von Utah Jazz trotz einer überzeugenden ersten Hälfte nicht beenden können.

Angeführt vom treffsicheren Kroaten Bojan Bogdanovic setzte sich Utah am Sonntag (Ortszeit) mit 127:116 in der US-amerikanischen Hauptstadt durch und feierte damit bereits seinen neunten Sieg in Serie.