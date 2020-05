Restaurant-Besuch : NBA-Basketballer Drummond gibt gigantisches Trinkgeld

View this post on Instagram

此次疫情對世界各地不少人的生活與經濟造成巨大影響,全美失業率更是節節攀升,目前美國境內不少餐廳都因為疫情影響被迫停業,即便開門做生意也是門可羅雀,服務生收到的小費更是不用說,但在這樣的慘況中卻傳出了一則暖心的消息。  位於美國佛羅里達州的德拉海灘餐廳,有一位女服務生Kassandra Diaz在網絡上分享關於NBA球員的暖心舉動,克里夫蘭騎士隊明星中鋒Andre Drummond因明白服務生的難處,竟大方給了1000美元的小費,雪中送炭的善舉大獲好評!  當Drummond看到Diaz在網絡上分享他的故事時,還留言寫下:「很感謝你出色的服務以及餐廳的熱情款待。」事實上,在這樣的情況下,不少球星都希望藉由自身力量,呼籲更多人跟進,給予正在低潮的各行各業最實際的鼓勵與支持。   #nba #nbanews #news #sport #basketball #basketball🏀 #🏀 #cleveland #clevelandcavaliers #clevelandcavs #cavs #cavaliers #andredrummond #drummond #covid19 #coronavirus #america #florida #籃球 #新聞 #運動 #克里夫蘭 #騎士 #佛羅里達 #疫情 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #暖 #tip