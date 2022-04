Wie sieht der Modus aus?

Wie im Vorjahr spielen im Play-in-Tournament die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn im Osten und Westen die vier letzten Achtelfinalisten aus. Danach geht es in guter Tradition mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale weiter. Die Entscheidung fällt jeweils nach minimal vier und maximal sieben Spielen (best of seven).