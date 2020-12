Deutsche in der NBA : Theis gewinnt mit Boston - Bucks mit Dreier-Rekord

Domantas Sabonis (l) von den Indiana Pacers versucht Daniel Theis von den Boston Celtics zu stoppen. Foto: dpa/Darron Cummings

Indiana Nationalspieler Daniel Theis darf sich über seinen Sieg in der NBA freuen. Der deutsche Profi gewann mit seinen Boston Celtics gegen Indiana. Für die anderen deutschen Spieler in der NBA lief es nicht so gut.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der NBA den zweiten Sieg gefeiert. Die Celtics gewannen am Dienstag (Ortszeit) bei den Indiana Pacers mit 116:111. Theis kam auf vier Punkte und vier Rebounds. Bester Werfer bei Boston war Jayson Tatum mit 19 Zählern.

Niederlagen gaben es dagegen für die deutschen Nationalspieler Moritz Wagner, Isaac Bonga und Isaiah Hartenstein. Wagner und Bonga verloren mit den Washington Wizards gegen die Chicago Bulls mit 107:115 und warten weiter auf den ersten Sieg. Hartenstein unterlag mit den Denver Nuggets bei den Sacramento Kings mit 115:125.

Langsam in Schwung kommen die Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo. Beim 144:97-Sieg bei den Miami Heat stellten die Bucks mit 29 verwandelten Dreipunktewürfen einen neuen NBA-Rekord auf.

(rent/dpa)