Deutsche in der NBA: Dallas stoppt Niederlagenserie ohne Nowitzki

Deutsche in der NBA

Dallas Mavericks Luka Doncic (77) und Dwight Powell (7) versuchen Phoenix Suns Kelly Oubre Jr. (3) am Wurf zu hindern. Foto: AP/Jim Cowsert

Dallas Dirk Nowitzki hat bei den Dallas Mavericks eine Ruhepause bekommen. Ohne den deutschen NBA-Star schafften die Mavericks den ersten Sieg seit drei Spielen. Maxi Kleber steuerte 13 Punkte bei.

Ohne Basketball-Oldie Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Die Texaner besiegten am Mittwoch (Ortszeit) vor heimischer Kulisse die Phoenix Suns 104:94 (46:50). Der 40-jährige Würzburger erhielt eine Verschnaufpause.