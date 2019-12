Topscorer gegen Utha : Schröder feiert mit Oklahoma dritten Sieg in Serie

Salt Lake City Der deutsche NBA-Profi Dennis Schräder glänzt derzeit in der NBA. Gegen Utha Jazz war er einmal mehr der entscheidende Faktor für den Sieg der Oklahoma City Thunder.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit einer weiteren starken Leistung die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA zum dritten Sieg in Folge geführt. Der 26-jährige Braunschweiger war mit 27 Punkten der Topscorer beim 104:90 (51:47) der Thunder gegen die Utah Jazz am Montag (Ortszeit). Bei den Gastgebern war Allstar Donovan Mitchell mit 26 Punkten am erfolgreichsten.