Deutsches Duell in der NBA: Nowitzki und Kleber gewinnen gegen Schröder

Deutsches Duell in der NBA

Dallas Die Dallas Mavericks haben überraschend gegen Oklahoma City Thunder gewonnen. Damit entschieden Superstar Dirk Nowitzki und sein Teamkollege Maximilian Kleber das deutsche Duell für sich.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber haben mit den Dallas Mavericks das Duell gegen Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder für sich entschieden. Die Texaner siegten gegen die favorisierten Gäste nach einem Schlussspurt mit 105:103 und holten den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen. Am Neujahrstag kommt es zum erneuten Duell beider Teams in Oklahoma City.