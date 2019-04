Welche Stars sorgen für Furore?

James Harden von den Houston Rockets könnte seine Rekordsaison mit seinem ersten Titel krönen. Der 29-Jährige gilt als bester Shooting Guard in der NBA. "The Beard" brach in dieser Spielzeit unter anderem den Rekord von genommenen Dreiern in einer Saison und lieferte eine Serie von 31 Spielen in Folge mit 30 oder mehr Punkten ab. Auch Russell Westbrook von Oklahoma City Thunder machte Schlagzeilen. Der Teamkollege von Dennis Schröder ist der erste Spieler der NBA, dem in elf Partien in Folge ein Triple-Double gelang. Ein Kandidat für die MVP-Wahl ist Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Der "Greek Freak" holte im Schnitt 27,7 Punkte bei einer Trefferquote von 64,4 Prozent.