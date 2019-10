Golden State feiert Sieg : Nationalspieler Schröder verliert mit OKC in Houston

Nationalspieler Schröder verliert mit OKC in Houston

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen kassiert. Die Thunder zogen am Montag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 112:116 (62:52) den Kürzeren. Der 26 Jahre alte Braunschweiger erzielte 22 Punkten und verteilte sieben Assists.