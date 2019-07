NBA : Moe Wagner freut sich schon auf Washington

Washington Moritz „Moe“ Wagner spielt in der kommenden Saison für die Washington Wizards. In seiner neuen Umgebung fühlt sich der NBA-Spieler schon wohl. Die US-Hauptstadt sei ein bisschen wie Berlin.

Der gebürtige Berliner war im Zuge eines Mehrparteien-Deals gemeinsam mit dem ehemaligen Frankfurter Isaac Bonga (19) und Jemerrio Jones (24) an die Ostküste gewechselt, nachdem sich die Lakers Superstar Anthony Davis von den New Orleans Pelicans geangelt hatten.

"Ich bin aufgeregt. Es ist eine tolle Stadt, es gibt hier viele politische Themen. Sie ist reich an Kultur, Tradition. Es ist ein bisschen wie in Berlin. Und ich bin ein Stadtkind", sagte Wagner in einem von den Wizards veröffentlichten Video über seine neue Heimat. Er stellte jedoch auch klar: "Ich bin hier, um meinen Job zu machen. Ich will den Ball gut werfen."