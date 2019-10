In der Saison 2014/15 gehörte Wagner zum Bundesliga-Kader der Berliner. Sein Erstliga-Debüt feierte er am 2. Oktober 2014. Der 2,11 Meter große Berliner kam zunächst aber überwiegend für Albas zweite Herrenmannschaft sowie das U19-Team in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) zum Einsatz.