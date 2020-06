Kampf für soziale Gerechtigkeit : Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar

Los Angeles 100 Millionen Euro in zehn Jahren: Basketball-Legende Michael Jordan stellt eine irre Summe für den Kampf für soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung von Schwarzen zur Verfügung.

Basketball-Legende Michael Jordan will den Kampf gegen Rassismus in den USA mit einem enormen finanziellen Beitrag stärken. Die NBA-Ikone verkündete am Freitag eine Spende von 100 Millionen US-Dollar an Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus einsetzen. Das Geld soll über den Zeitraum von zehn Jahren an verschiedene Gruppen verteilt werden, um den "verwurzelten Rassismus" in den USA zu bekämpfen, hieß es in einer Presserklärung.